Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik direktör Fatih Terim cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.

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