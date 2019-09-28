Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim maskesi ile statta yerini aldı
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbiden önce Galatasaray taraftarları stattaki yerlerini almaya başladılar. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar cezası sebebiyle takımın yanında olamayacak teknik direktör Fatih Terim'in maskesini taktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik direktör Fatih Terim cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.
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