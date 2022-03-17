İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7119
  • EURO
    16,3614
  • ALTIN
    916.928
  • BIST100
    2133.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaraylı taraftarlardan Barcelona maçına yoğun ilgi
Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Barcelona maçına yoğun ilgi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde evinde Barcelona'yı konuk ettiği maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

17 Mart 2022 Perşembe 21:04 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 21:04
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk ediyor.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", "Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale" pankartları açtı.

Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.