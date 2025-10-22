İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek! ''Soykırımı durdurun'' çağrısı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaştı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Filistin'de yaşanan işgalci İsrail'in zulmüne dikkat çekerek 'Soykırımı durdurdun' pankartı açtı.

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek! ''Soykırımı durdurun'' çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar açtığı koreografi işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme dikkat çekti.

Tribünleri Filistin bayrağına donatan Galatasaray taraftarları "Stop the genocide!" (Soykırımı durdurun) pankartı açtı. Sarı kırmızılı taraftarlar Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma bu pankartla ayna tuttu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

