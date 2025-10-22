UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar açtığı koreografi işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme dikkat çekti.

Tribünleri Filistin bayrağına donatan Galatasaray taraftarları "Stop the genocide!" (Soykırımı durdurun) pankartı açtı. Sarı kırmızılı taraftarlar Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma bu pankartla ayna tuttu.