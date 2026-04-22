23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Galatasaraylı taraftarlardan maç sonu Günay Güvenç'e destek
Spor

Galatasaraylı taraftarlardan maç sonu Günay Güvenç'e destek

Galatasaray taraftarları, maç içinde tepki gösterdikleri Günay Güvenç'e karşılaşma sonrası destek verdi.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 23:25
Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği maçında ıslıklanan kaleci Günay Güvenç'e müsabakanın ardından destek verdi. Barış Alper Yılmaz ile birlikte soyunma odasından gelen Günay için taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve elendi. Müsabakada ikinci yediği golden sonra stadyumdaki bazı taraftarlar, kaleci Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, Günay'ı yanına giderek teselli etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü.

Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.

