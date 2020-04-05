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Spor

Galatasaraylı Mariano eski takımı Atletico Mineiro ile anlaşmak üzere

Sağ bek pozisyonunda arayışlarını sürdüren Jorge Sampaoli yönetimindeki Atletico Mineiro, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano'yu istiyor.

05 Nisan 2020 Pazar 13:38 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:38
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Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Patric'in de ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda arayışa girerken transfer adına en büyük aday olarak Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano gösteriliyor.

2008'de Atletico forması giyen Mariano ile disiplinsiz davranışları nedeniyle yollar kısa sürede ayrılmıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bu kez transferde Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin etken olduğu belirtiliyor. 2016-17 sezonunda Sevilla'da Mariano ile çalışan tecrübeli hoca, Santos'a da istediği eski öğrencisini bu kez Atletico Mineiro'ya getirmek istiyor.

Rádio Itatiaia'dan Claudio Rezende'nin haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano, eski hocası Sampaoli ile Atletico Mineiro'da yeniden buluşabilir.

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