Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, bir kez daha G.Saray'ı heyecanlandırdı. Cim-Bom'un transfer gündemine gelen Hollandalı savunmacı, sosyal medyada yine Sarı-Kırmızılılar ile ilgili bir beğenide bulundu. Başarılı oyuncu, vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk sonrası paylaşımına beğeni gönderdi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği belirtiliyor. Haberlerin detayında; İngiltere'de bu sezon kötü bir performans sergileyen Liverpool'un yeni sezonda savunma hattında bazı değişikliklere gideceği ve bu nedenle Virgil van Dijk ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Deneyimli savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Liverpool forması altında bu sezon 53 maçta süre bulan 34 yaşındaki stoper, savunma performansının yanı sıra 6 gol attı ve 3 asist yaptı.