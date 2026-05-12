  Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle! Virgil van Dijk'tan sürpriz beğeni
Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle! Virgil van Dijk'tan sürpriz beğeni

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, Noa Lang'ın şampiyonluk sonrası sosyal medya paylaşımını beğendi. Bu hamle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Mayıs 2026 Salı 09:20
Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, bir kez daha G.Saray'ı heyecanlandırdı. Cim-Bom'un transfer gündemine gelen Hollandalı savunmacı, sosyal medyada yine Sarı-Kırmızılılar ile ilgili bir beğenide bulundu. Başarılı oyuncu, vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk sonrası paylaşımına beğeni gönderdi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği belirtiliyor. Haberlerin detayında; İngiltere'de bu sezon kötü bir performans sergileyen Liverpool'un yeni sezonda savunma hattında bazı değişikliklere gideceği ve bu nedenle Virgil van Dijk ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Deneyimli savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Liverpool forması altında bu sezon 53 maçta süre bulan 34 yaşındaki stoper, savunma performansının yanı sıra 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

