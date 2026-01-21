Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Noa Lang'in sakatlanması sonrası soru işaretleri oluşmuştu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli'nin Kopenhag ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde sakatlanan Noa Lang ile ilgili İtalyan kulübünün sağlık ekibi, ilk izlenimlere göre önemli bir sakatlık tespit edemedi.

Noa Lang'in maç sonunda sekerek yürümesi Galatasaray cephesinde endişe yaratırken, transfer görüşmeleri de bu nedenle durma noktasına gelmişti.

Napoli yetkilileri, sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi. Galatasaray, İtalyan kulübüyle Lang'ın satın alma opsiyonu konusunda önümüzdeki saatlerde temaslarını sürdürecek.

Galatasaray, transfer için anlaşma sağlanması halinde Noa Lang'i ekstra sağlık kontrollerinden geçirerek sağlık durumu konusunda emin olacak.

NAPOLI 'ŞARTA BAĞLI OPSİYON' İSTİYOR

26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan yönetimin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli ile son görüşmeleri yaptığı ifade edildi. 25 milyon euro bonservis talep eden İtalyan ekibinin ayrıca Lang'ın kontratına şarta bağlı satın alma opsiyonu da koydurmak istediği ortaya çıktı.

25 milyon euro opsiyonu kabul eden sarı-kırmızılılar, kontrata herhangi bir şart koydurmak istemiyor. Bunun üzerine tarafların opsiyon pazarlığına devam ettiği öğrenildi.

ANLAŞILIRSA LANG'IN MAAŞI

Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor.

NAPOLI'DE 27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon başında transfer olduğu Napoli formasıyla 26 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.