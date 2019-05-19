Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyon olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu kritik karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık oldu.
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