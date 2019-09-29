26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray-PSG maçına Polonyalı hakem

1 Ekim salı günü oynanacak olan Galatasaray - Paris Saint-Germain maçının hakemi açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
 
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
 
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli savaş gemisi: Kınalıada! Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Milli savaş gemisi: Kınalıada! Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Depremler devam ediyor! Akdeniz'de sallandı

Depremler devam ediyor! Akdeniz'de sallandı

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor
 

POPÜLER HABERLER

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA