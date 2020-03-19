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Spor

Galatasaray'ın stoperlerine teklif yağıyor

Şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da yaz transfer döneminin hazırlıklarını yapan Galatasaray'da stoper ikilisi Marcao ve Luyindama'ya ilgi büyük... İki futbolcu için yapılan teklifler toplam 25 milyon euroyu buldu.

19 Mart 2020 Perşembe 10:21 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:22
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Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre menajerlerin Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

LUYINDAMA, İNGİLTERE'YE YAKIN

Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

İTALYANLAR MARCAO'YU İSTİYOR

Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.

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