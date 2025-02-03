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Spor

Galatasray, TFF'ye bildirdi! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip transferin maliyetini de duyurdu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
Galatasray, TFF'ye bildirdi! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 31 yaşındaki Belçikalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı.

GALATASARAY DA AÇIKLADI

Galatasaray da Batshuayi'nin Frankurt'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip transferin maliyetini de duyurdu.

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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