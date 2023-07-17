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Spor

Galatasray'da Nelsson'un alternatifi Davinson Sanchez

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Tottenham forması giyen başarılı stoper Davinson Sanhcez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sabah17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Galatasray'da Nelsson'un alternatifi Davinson Sanchez
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper mevkisi için de büyük yol aldı. Angelino ve Halil'i renklerine bağlayan Aslan, Londra'da Davinson Sanchez için görüşme yaptı. İşte olayın perde arkası:

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya-Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi.

Londra'da Halil Dervişoğlu'nu bitiren Timur, listedeki başka isimler için toplantılar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, Danimarkalı stoper Nelsson'u isteyen Tottenham ile bir araya geldi. İngiliz takımında oynayan 27 yaşındaki Davinson Sanchez'in ismi, taraflar arasında masaya yatırıldı.

SANCHEZ + 15 MİLYON EURO

Cimbom, Kolombiyalı'ya sıcak bakarken serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Nelsson'da ısrarcı davranan Tottenham'dan ekstra para talep etti. Transferin Sanchez + 15 milyon Euro karşılığında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Futbola CD America de Cali'de başlayan Kolombiyalı stoper, daha sonra sırasıyla Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giydi.

Tottenham'ın 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoperin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Tottenham'da 24 maçta süre aldı.

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