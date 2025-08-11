Fernando Muslera'nın vedasının ardından kadroya henüz bir kaleci takviyesi yapmamış olan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi PSG'nin İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma'ydı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki kaleci ile ilgili kararını verdi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananı PSG, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham ile oynayacağı UEFA Süper Kupası maçının kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.

Fransız devi ile yeni bir sözleşme imzalamayacak olan yetenekli eldivenin, bu yaz ya da 2026 yılının yazında sözleşmesi sona erdiğinde, kulüpten yüzde yüz ayrılacağı belirtildi.

Fransız basını, Bayern Münih ve Manchester United'ın da talip olduğu Donnarumma için şu anda en dikkat çeken seçeneğin Galatasaray olduğunu açıklamıştı.