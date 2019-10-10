‘Galibiyet bizi favori yapar’
Milli Takım’ın savunmadaki iki genç isminden Merih, “Arnavutluk ve Fransa maçları kaderimizi belirleyecek. İyi puanlar alacağımızı düşünüyorum” derken, Zeki Çelik de “Arnavutlar da bu maçı final gibi görüyor. Kazanırsak, büyük avantaj sağlarız” dedi.
- Star Spor
EURO 2020 yolunda Arnavutluk ile yarın karşılaşacak olan A Milli Takımımız’ı savunmadaki iki ismi basın toplantısı yaptı. Merih Demiral “Arnavutluk ve Fransa gruptaki konumumuzu belirleyecek. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlarda da gol yemeden 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz” dedi.
RONALDO BENİ TEBRİK ETTİ
Merih şöyle devam etti: “Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu iki maç da çok kritik. İyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. Fransa’yı yendiğimiz maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile konuştum. Beni tebrik etti. Ronaldo Türk halkını çok seviyor. Aramız da iyi ve çok mütevazi bir insan. Matuidi de tribünlerimize hayran kalmış.”
FİNAL HAVASINDA BİR MAÇ
Arnavutluk maçını kazanmamız halinde grubu büyük ölçüde tamamlayacağımızı ifade eden Zeki Çelik de “İlk maçımız Arnavutluk ile ve çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Bu maçı final havasında görüyorlar” şeklinde konuştu
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