‘Galibiyet bizi favori yapar’

EURO 2020 yolunda Arnavutluk ile yarın karşılaşacak olan A Milli Takımımız’ı savunmadaki iki ismi basın toplantısı yaptı. Merih Demiral “Arnavutluk ve Fransa gruptaki konumumuzu belirleyecek. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlarda da gol yemeden 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

RONALDO BENİ TEBRİK ETTİ

Merih şöyle devam etti: “Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu iki maç da çok kritik. İyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. Fransa’yı yendiğimiz maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile konuştum. Beni tebrik etti. Ronaldo Türk halkını çok seviyor. Aramız da iyi ve çok mütevazi bir insan. Matuidi de tribünlerimize hayran kalmış.”

FİNAL HAVASINDA BİR MAÇ

Arnavutluk maçını kazanmamız halinde grubu büyük ölçüde tamamlayacağımızı ifade eden Zeki Çelik de “İlk maçımız Arnavutluk ile ve çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Bu maçı final havasında görüyorlar” şeklinde konuştu