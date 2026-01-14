Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maç boyunca direkleri ve Beyoğlu Yeni Çarşı kalesini geçmekte güçlük çeken Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı yıldızın maç içinde iki şutu da direkten dönmüştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda iki maç sonunda 3 puana ulaştı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise turnuvada haftayı puansız kapattı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın üçüncü hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek. Beyoğlu Yeni Çarşı ise bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MUSABA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Anthony Musaba, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda devem edemedi ve 23'üncü dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 67 Arif Emre Eren), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Dk. 46 Barış Zeren), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Dk. 67 Göktan Işılak), Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı (Dk. 55 Emre Burgaz-Dk. 71 Emre Can Yeşilöz)

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 63 Guendouzi), Szymanski, Talisca, Musaba (Dk. 23 Mert Müldür), Duran (Dk. 90 Alaettin Ekici)

Gol: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 78 Alhan Kurtoğlu, Dk. 84 Burak Yamaç, Dk. 88 Murat Arda Ayhan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 89 Mert Müldür (Fenerbahçe)