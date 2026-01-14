İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Galibiyet için sahaya çıkacak! Trabzonspor'un kupada rakibi İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olan bordo mavili ekip, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte detaylar...

14 Ocak 2026 Çarşamba 11:29
Galibiyet için sahaya çıkacak! Trabzonspor'un kupada rakibi İstanbulspor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 14 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp, Ayberk, Duran, Emrecan, İzzet Ali, İsa, Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk, Cham, Emir.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan, Muçi, Nwakaeme, Augusto.

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

SON 4 RESMİ KARŞILAŞMADA GALİP GELMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

