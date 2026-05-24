Galibiyet West Ham'a yetmedi! Küme düştüler...

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında West Ham United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham 3-0'lık skorla kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson kaydetti.

Ligi 39 puanla bitiren West Ham United, Tottenham'ın da kazanmasıyla birlikte Wolves ve Burnley'nin ardından Premier Lig'den düşen üçüncü takım oldu.

Leeds United ise sezonu 47 puanla tamamladı.