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Spor

Galibiyete Furkan Korkmaz'dan 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 17 sayısının yardımıyla San Antonio Spurs'ü 115-109 mağlup etti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:08
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Doğu Konferansı temsilcisi Sixers, deplasmanda Spurs'ü 6 sayı farkla yendi.

Sezonun 27'nci galibiyetini elde eden Sixers'ta all-star Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Tobias Harris 18 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 18 sayı ve 6 asist, ilk 5'te başlayarak 36 dakika 31 saniye sahada kalan Furkan Korkmaz 17 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 30'uncu kez kaybeden Spurs'te Jakob Poeltl 25 sayı, 10 ribaunt ve 4 blok, Dejounte Murray 19 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Keldon Johnson 17, Devin Vassell 15 ve Lonnie Walker 14 sayı ile oynadı.

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