Trabzonspor'un galibiyet hasreti toplam 122 güne çıktı.

Geçtiğimiz maç evinde Kayseri karşısında özellikle ilk yarı dökülen ve 2-2'yi zor koparan Trabzonspor, dün de tutuk başladı. 15'ten sonra bordo mavililer oyunun hakimi oldu ama pozisyon üretmekte, rakip kalede çoğalmakta zorluk yaşadı. İlk yarıyı isabetli şut atamadan tamamlayan Trabzon için tek olumlu istatistik %62'lik topa sahip olma yüzdesiydi. İkinci yarı tempo yükseldi. Seyir zevki de arttı. 59'uncu dakikada Banza dönen topu tamamladı ancak öncesinde Malheiro'nun faulü olduğu tespit edildi, gol sayılmadı. 59'dan sonra vites yine düştü. İki taraf da üretemedi. Avcı'nın gitmesi, Güneş'in gelmesi pek değişim yaşatmadı. Takım yeni hocasıyla bir tek Beşiktaş maçında ayakta kaldı, Trabzon bir kez daha sıradaki maça odaklandı.