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  • Galibiyetsiz geçen tam 122 gün! Trabzonspor'a Şenol Güneş de fayda etmedi
Spor

Galibiyetsiz geçen tam 122 gün! Trabzonspor'a Şenol Güneş de fayda etmedi

Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor yine umduğunu bulamadı. Bordo mavili, ekip maçı 0-0 berabere tamamladı ve galibiyet hasretini 122 güne çıkardı. İşte detaylar...

Akşam24 Eylül 2024 Salı 09:03 - Güncelleme:
Galibiyetsiz geçen tam 122 gün! Trabzonspor'a Şenol Güneş de fayda etmedi
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Trabzonspor'un galibiyet hasreti toplam 122 güne çıktı.

Geçtiğimiz maç evinde Kayseri karşısında özellikle ilk yarı dökülen ve 2-2'yi zor koparan Trabzonspor, dün de tutuk başladı. 15'ten sonra bordo mavililer oyunun hakimi oldu ama pozisyon üretmekte, rakip kalede çoğalmakta zorluk yaşadı. İlk yarıyı isabetli şut atamadan tamamlayan Trabzon için tek olumlu istatistik %62'lik topa sahip olma yüzdesiydi. İkinci yarı tempo yükseldi. Seyir zevki de arttı. 59'uncu dakikada Banza dönen topu tamamladı ancak öncesinde Malheiro'nun faulü olduğu tespit edildi, gol sayılmadı. 59'dan sonra vites yine düştü. İki taraf da üretemedi. Avcı'nın gitmesi, Güneş'in gelmesi pek değişim yaşatmadı. Takım yeni hocasıyla bir tek Beşiktaş maçında ayakta kaldı, Trabzon bir kez daha sıradaki maça odaklandı.

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