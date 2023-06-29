Galip Sakder: Sorumsuz davranışlar, kulübümüze zarar vermektedir

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu bir açıklama yayımladı. Divan Başkanı Galip Sakder, "2 Temmuz Pazar Günü yapılacak olan Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda adaylığı kesinleşen Recep Günay'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu Bursaspor Kulübü üyeliğinden istifa ettiği ve başkan adaylığından çekildiği açıklamalarının yerel medyadan hayretle izledik.

Günay'ın, Divan Başkanlık Kurulu'muza herhangi bir başvurusu yoktur. Bursaspor'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Bu tutarsız ve sorumsuz davranışlar kulübümüze zarar vermektedir. Genel Kurul sürecini sağlıklı yönetebilmek için başvurunuzu Divan Başkanlık Kurulu'na yapın. Kongre hazırlıkları için kulübümüzün çalışanları emniyetimizin spor asayiş birimleri bizlerden cevap beklemektedir. Bu gayri ciddiliğe son verin" ifadelerini kullandı.