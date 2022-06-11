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Spor

Galler evinde Belçika ile 1-1 berabere kaldı

Galler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde evinde konuk ettiği Belçika ile 1-1 berabere kaldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Galler sahasında Belçika'yı konuk etti.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Galler'in Ampadu ile bulduğu gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken ilk devre 0-0 sona erdi.

İKinci yarıya hızlı başlayan Belçika, 51. dakikada Tielemans'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 89'u gösterdiğinde Brennan Johnson'ın golü VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Belçika 4 puana yükseldi, Galler ise puanını 1 yaptı.

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