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Spor

Galler evinde kazandı ve A Ligi'ne yükseldi

Galler, Milli Takımımız'ın Karadağ'da kaybetmesinden faydalandı ve İzlanda'yı 4-1 yenerek hem A Ligi'ne yükseldi, hem Dünya Kupası playoff biletini cebine koydu.

20 Kasım 2024 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Galler evinde kazandı ve A Ligi'ne yükseldi
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Galler ile İzlanda karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galler 4-1 kazandı.

İzlanda, mücadeleye 8. dakikada Andri Gudjohnsen'in golüyle öne geçti.

Galler, 32 ve 45+1. dakikalarda Liam Cullen'ın golleriyle devreyi önde kapattı.

65. dakikada Brennan Johnson ve 79. dakikada Harry Wilson'ın golleri maçın skorunu belirledi.

HEM A LİGİ'NE YÜKSELDİ, HEM DÜNYA KUPASI PLAYOFF BİLETİ KAPTI

Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye çıkaran Galler, A Milli Takımımız'ın Karadağ'a yenilmesiyle birlikte lider oldu ve UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Galler, Dünya Kupası eleme grubunda ilk 2 sıraya girememesi durumunda playoff oynama hakkı da kazandı.

İzlanda ise 7 puanla grubu 3. sırada bitirdi. İzlanda, B Ligi'nde kalmak için playoff oynayacak.

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