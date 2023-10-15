İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi
Spor

Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

15 Ekim 2023 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi
ABONE OL

A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Galler oldu.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.

Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan, Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.