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Spor

Galler maçı biletleri öncelikli satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Galler maçı biletleri öncelikli satışa çıktı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de satışa çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 150, 250 ve 350 lira olarak belirlendi.

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