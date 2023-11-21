A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson.



Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail, Yusuf Sarı, Abdülkadir, Kerem, Barış Alper.



HEDEF GRUBU LİDER BİTİRMEK



EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 622. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 265'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 850 gol attı, kalesinde 887 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 621 karşılaşmanın 537'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 621 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE DÖRDÜNCÜ MAÇ



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde dördüncü maçına Galler karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, GALLER İLE 9. KEZ KARŞI KARŞIYA



A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SAMSUN'DA GALİBİYET



Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.

Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.