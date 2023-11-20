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Spor

Galler, Türkiye maçına hazır

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Takım'ı konuk edecek olan Galler, maçtan önceki son idmanını gerçekleştirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Galler, Türkiye maçına hazır
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Galler, hazırlıklarını tamamladı.

Galler Milli Takımı'nın Cardiff'teki tesislerinde teknik direktör Rob Page yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Galler ile Türkiye arasında Cardiff City Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 22.45'te başlayacak.

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