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Spor

Galler-Türkiye maçının bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Galler-Türkiye maçının bilet satışları başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Galler-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, bin 400 lira olarak belirlendi.

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