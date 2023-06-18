İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galler'de Türkiye maçı öncesi 3 eksik
Spor

Galler'de Türkiye maçı öncesi 3 eksik

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Samsun'da konuk edeceği Galler'de 3 isim kritik maçta forma giyemeyecek.

18 Haziran 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Galler'de Türkiye maçı öncesi 3 eksik
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 4'üncü maçında Galler ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. İki takım için de büyük öneme sahip maç öncesinde Galler'de 3 oyuncu Türkiye maçının kadrosunda yer almadı. Cuma günü Ermenistan ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören santrfor Kieffer Moore cezası sebebiyle milli takıma karşı forma giyemeyecek. Savunmanın önemli isimlerinden birisi olan Ben Davies ise eşinin doğum yapması nedeniyle Türkiye'ye getirilmedi. Ayrıca kaleci Tom King de Türkiye'ye karşı takımını yalnız bırakacak bir diğer isim.

MÜCADELEYİ FABİO MARESCA YÖNETECEK

Türkiye - Galler karşılaşması 19 Haziran Pazartesi günü TSİ 21.45'te Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.