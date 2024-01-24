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Spor

Gana Milli Takımı'nda Chris Hughton ile yollar ayrıldı

Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında elenen Gana Milli Takımı'nda teknik direktör Chris Hughton ile yollar ayrıldı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Gana Milli Takımı'nda Chris Hughton ile yollar ayrıldı
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Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi.

GFA'dan yapılan açıklamada, Hughton'ın milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındığı belirtildi.

Tüm teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "GFA, önümüzdeki günlerde milli takımın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunacak." ifadesi kullanıldı.

Gana, Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında oynadığı 3 maçın hiçbirini kazanamadı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti, bu da turnuvadan erken elenmelerine neden oldu.

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