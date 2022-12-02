Gana'da Otto Addo dönemi sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Gana'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Uruguay, grubu 4 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı. Uruguay, Güney Kore ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha az gol attığı gerekçesiyle ilk 2'ye giremedi ve elendi.

Maçın ardından Gana'nın teknik direktörü Otto Addo görevinden istifa ettiğini açıkladı.

12 MAÇTA 5 GALİBİYET

Gana Milli Takımı ile 12 resmi maça çıkan teknik direktör Otto Addo, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı.