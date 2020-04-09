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Spor

Ganalı cenaze dansçıları Kayseri sokaklarında görülünce...

Sosyal medyada son günlerde oldukça popüler olan Ganalı cenaze dansçıları, Kayseri'de 'evde kal' mesajı verilen reklam panolarına konu olunca Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, twitter hesabından takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:55
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Kayseri’de belediye tarafından şehrin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi’nde, koronavirüs salgınında vatandaşların dikkatini çekmek için Ganalı cenaze dansçılarının fotoğrafının bulunduğu ’Evde kal ya da bizimle dans et’ yazısı bulunan reklamlar bilboardlarda yer aldı. HES Kablo Kayserispor’da forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah, bilboardlardaki fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mensah, "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notu ile paylaştığı fotoğrafında daha önce Kayserispor forması giyen vatandaşı Asamoah Gyan’ı da etiketledi. Mensah’ın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

GANA’DA TABUT TAŞIMA GÖREVİNİ DANSÇILAR YAPIYOR

Gana kültüründe cenazelerde yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelerek dans ediyor. Bu danslı cenaze törenlerinin gösterişli olması için aileler masraftan da kaçınmıyor. Gana’da düzenlenen danslı cenaze törenlerinin son gözdesi ise tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçılar. Bu gelenek ülkede kadın ve erkek dansçılar için yeni gelir kapısı oldu.

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