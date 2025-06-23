Gaoussou Diarra Feyenoord'a doğru

İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra, kariyerine Feyenoord'da devam etmeye hazırlanıyor.

MENAJERİ ÖNERDİ

Voetbalprimeur'da yer alan habere göre, Diarra'nın menajeri, 22 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord'a önerdi.

TRANSFERE ONAY VERDİ

Feyenoord Futbol Direktörü Dennis te Kloese, bu öneri sonrası Diarra'yı izledi ve performansını beğenerek transfere onay verdi.

Feyenoord ve İstanbulspor, Diarra transferi için 3.5 milyon euro'ya anlaşma sağladı. Hollanda ekibinin, Diarra transferinde İstanbulspor'a sonraki satıştan pay ve bonus ödemesi de yapması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

22 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde Feyenoord için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Hollanda ekibi ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.

İstanbulspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.