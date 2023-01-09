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Spor

Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı

Daha önceden Tottenham, Real Madrid gibi dev ekiplerde forma giyen ve son olarak da Los Angeles FC'de top koşturan Gallerli oyuncu Gareth Bale, futbolu bıraktığını duyurdu.

9 Ocak 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı
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Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyen Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerine son verdiğini açıklayan 33 yaşındaki Gallerli yıldız, yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

GARETH BALE'İN KARİYER ÖZETİ

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterdi. Gallerli yıldız, daha önceden Southampton, Tottenham, Real Madrid ve son olarak da Los Angeles FC'de forma giydi.

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