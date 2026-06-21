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Spor

Gareth Bale: Mourinho'nun planı olacaktır

Gareth Bale, Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho'nun kulübün dinamiklerini bildiğini belirterek, deneyimli teknik adamın takımı aynı çizgide toplayabileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Gareth Bale: Mourinho'nun planı olacaktır
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Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, İspanyol devine geri dönen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Bale, "Jose Mourinho, Carlo Ancelotti gibi deneyimli bir teknik direktör. Umarım soyunma odasındaki ortamı yumuşatabilir ve herkesi aynı çizgide toplayabilir." dedi.

Sözlerine devam eden Galli eski yıldız, "Carlo Ancelotti, muhteşem bir teknik direktördü. Psikolojiyi ve bunun getirdiği baskıyı çok iyi anlardı. Bazen oyuncular forma giyemez ama Ancelotti, onları takımda tutmayı ve motive etmeyi bilir. Real Madrid gibi büyük bir kulüpte çok fazla antrenörlüğe gerek yoktur. Sadece oyuncuların egolarını yönetmeniz gerekir. Carlo Ancelotti'nin büyük kulüplerde bu kadar başarılı olmasının sebebi budur. Mourinho'da da bu deneyim var. Mourinho, daha önce Real Madrid'de çalışmıştı. Kulübün dinamiklerini ve her şeyin nasıl işlediğini biliyor. İşlerin yolunda gitmesi için bir plan yapacaktır." açıklamasını yaptı.

Real Madrid, yeniden teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

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