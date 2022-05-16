Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale'in takımdaki geleceğine dair spekülasyonlar sona ulaştı.

İspanyol basınına konuşan Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barnett yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyoruz. Bale'in geleceği, Galler'in Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağına bağlı." ifadelerini kullandı.

2013 yılında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e 100 milyon euro karşılığında transfer olan Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol kaydedebildi.