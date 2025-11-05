İSTANBUL 19°C / 15°C
Spor

Gareth Bale: Real Madrid'in gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı var

Futbolculuk döneminde Real Madrid forması giyen Gallerli eski oyuncu Gareth Bale, İspanyol devinin net bir 9 numara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 19:11
Gareth Bale: Real Madrid'in gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı var
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Liverpool'a 1-0'lık skorla kaybetti. İspanyol devinde özellikle hücumda etkili olamadı.

Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, Liverpool maçını değerlendirdi ve takımın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Liverpool deplasmanında Real Madrid'in hücum yönünde eksik kaldığını vurgulayan Bale, "Bence bu, konuştuğumuz o kıvılcımdı. Mbappe ve Vinicius'tan herhangi bir sihir görmedik. Sahadaki herkesten açıkça daha hızlılar ama belki de bunu yapamıyorlar çünkü ceza sahasında pas bekleyen kimse yok. Belki de hücumların etrafında şekilleneceği dokuz numaraları eksik." dedi.

Real Madrid'in Liverpool'a kaybettiği karşılaşmada İspanyol devinde en uçta Kylian Mbappe ile birlikte Vinicius Junior görev yapmıştı.

