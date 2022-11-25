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Spor

Gareth Bale: Son saniyeye kadar savaştık ama olmadı

2022 Dünya Kupası'nda İran'a 2-0 mağlup olan Galler'de Gareth Bale, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Gareth Bale: Son saniyeye kadar savaştık ama olmadı
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Galler'in, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'a karşı 2-0 mağlup olmasını kaptan Gareth Bale değerlendirdi.

Gareth Bale, "Yıkıldık. Başka söylenecek bir şey yok. Son saniyeye kadar savaştık ama olmadı. Bir sonraki maçta bunu tekrarlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Grubun son maçında İngiltere ile oynayacakları maç için de konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Kendimizi toparlamalıyız. Kolay olmayacak. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Galler, gruptaki son maçında İngiltere ile 29 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek.

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