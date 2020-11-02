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  • Gareth Bale Tottenham'ı galibiyete taşıdı! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Spor

Gareth Bale Tottenham'ı galibiyete taşıdı! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur'un sahasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Gareth Bale 7 yıl 166 gün sonra Premier Lig'de gol attı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:19 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 00:20
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Harry Kane penaltı golüyle takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf olan Brighton 56. dakikada Lamptey skora dengeyi getirdi.

Golü yemesinin ardından oyuncu değişikliklerine giden Tottenham menajeri Mourinho, 70. dakikada Gareth Bale'i oyuna aldı. Galli yıldız 73. dakikada attığı golle takımının galibiyet golünü kaydetti.

Bale Tottenham forması ile sezonun ilk golünü kaydederken takımını 14 puana yükseltti. Brighton ise 5 puanda kaldı.

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