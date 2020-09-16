16 Eylül 2020 Çarşamba 22:59 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 23:04

Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve uzun zamandır kulüple sorunlar yaşayan Galli yıldız Gareth Bale eski kulübü Tottenham'a geri döndü.

Daily Mail'in haberine göre, kiralık olarak anlaşma sağlayan Tottenham ve Real Madrid tarafları maaş konusunda oyuncuya İngiliz kulübün 15 milyon euro ödemesi konusunda da anlaştı.

İngiliz ekibinde geçirdiği 6 sezonda 56 gol atıp ve 58 asist yapan Gareth Bale, 2013'te 100 milyon euroluk rekor bonservisle Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde 2 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.