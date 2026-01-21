Gareth Bale: Xabi Alonso'nun ayrılığına şaşırmadım

Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, kulübün yollarını ayırdığı teknik direktör Xabi Alonso ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Galli eski yıldız, "Her şeyin bu kadar çabuk gerçekleşmesine şaşırdınız mı? Xabi Alonso sadece 8 ay çalıştı." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hayır, dürüst olmak gerekirse şaşırmadım. Real Madrid'de işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum; sonuç alamazsan, gidersin. Alonso da böyle oldu. Üzücü ama Real Madrid'de işler böyle yürür. Bugünlerde büyük bir takımda teknik direktörlük yapmak zor." dedi.

Bale, "Alonso, oyuncu olarak bu soyunma odasındaydı. Belki de teknik direktörlük konusunda işlerin ne kadar zor olacağını hafife aldı?" sorusunun ardından, "Belki. Xabi, harika bir teknik direktör. Bayer Leverkusen'de kupalar kazandı ve takımı inanılmaz iyi çalıştırdı. Ama Real Madrid'de koç değil, menajer olmalısınız! Soyunma odasında oyuncuların egolarını iyi yönetmelisiniz. Taktik üzerinde çok fazla çalışmanıza gerek bile yok; bir anda maçı değiştirebilecek süper starların var. Alonso'nun harika bir koç ve taktikçi olduğunu kabul edebiliriz ama Real Madrid'de işe yaramadı." sözlerini sarf etti.