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Spor

Gareth Bale'den Türkiye maçı mesajı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler'de teknik direktör Rob Page ve Gareth Bale, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2021 Pazar 00:50 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 00:50
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Galler'in teknik direktörü Rob Page ve oyuncular, EURO 2020'de İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Türkiye karşılaşmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye farklı hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz." dedi.

Galler'in yıldızı Gareth Bale ise "Bu takımla gurur duyuyorum, geri düştük ama sıcağa rağmen çok çalıştık. Şimdi kendimize gelip, Türkiye maçına hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaleci Danny Ward, maç sonu "Türkiye maçını dün izledik, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi her şeyi kusursuzlaştırma zaman" şeklinde konutu.

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