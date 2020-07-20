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Spor

Gareth Bale'in Real Madrid'de geleceği belli oldu

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett oyuncunun kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Barnett, 'Bale'in Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi var, hiçbir yere gitmeyecek' dedi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:56
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Real Madrid'de adeta istenmeyen adam haline gelen Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Galli yıldız için açıklamalarda bulundu.

Bale'in takımda kalacağını vurgulayan Barnett, "Bale'in Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi var, hiçbir yere gitmeyecek. Real Madrid'de oynamaması, takım için büyük kayıp. Takımdaki herkes kadar iyi. İsteyenler oluyor ama onun maliyetini karşılamak kolay değil." dedi.

ZİDANE İLE ARASINDA NEFRET YOK

Teknik direktör Zidane ile Bale'in aralarında nefret olmadığını belirten menajer, "Zidane, bu yıl çok başarılı oldu. Bale ile Zidane arasında bir nefret yok, sadece Zidane, onu oynatmak istemiyor. Bale, her gün antrenman yapıyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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