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Spor

Gareth Southgate: Bulduğumuz şansları gole çevirmeliyiz

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, golsüz beraberlikle sonuçlanan Slovenya maçının ardından konuştu.

26 Haziran 2024 Çarşamba 01:34 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Bulduğumuz şansları gole çevirmeliyiz
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İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, 0-0 berabere biten Slovenya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gareth Southgate maçı değerlendirerek, "Topla çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bazı iyi pozisyonlar yarattık. Kale önünde o kırılma noktasını yakalayamıyoruz. Oyuna giren oyuncuların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Tepkileri anlıyorum ama bu zor bir ortam. Yaptığımız değişikliklerle maçı kazanmaya çalıştık. Sahaya hücum oyuncuları koyduk. Cole Palmer çok iyiydi. İyi alan buluyor ve şans yaratıyor ve maçın sonunda gol atması için onu destekliyorduk. Onlar genç oyuncular ve zor bir ortamda onları deniyoruz. Bizim için iyi bir etki yarattılar ve bizim için iyi şeyler yaptılar.' dedi.

Tecrübeli teknik adam sözlerine devam ederek, 'Anthony Gordon, Cole Palmer, Kobbie Mainoo, gerçekten iyi oynadılar. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Bu gece üzerine koymamız gereken birçok şey vardı. Bu gece iyi pres yapan Conor Gallagher ile oynadık ve bunu daha iyi yaptık. Sonra Kobbie Mainoo'nun topu kontrol etmesinin bize yardımcı olacağını düşündük.' ifadelerini kullandı.

Gelecek tula ilgili konuşan Southgate, 'İyi oynamalıyız ve kiminle oynarsak oynayalım gerçekten zor bir tur olacak. Pek çok şey bir araya gelmeye başladı. Turnuvadan önce pek çok sorunumuz vardı. Bence savunmanın oynadığı oyun büyük bir oyun ve üzerine inşa edilecek bir şey. Şanslar yarattık ama tek yapmamız gereken bu şansları gole çevirmek." sözlerini sarf etti.

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