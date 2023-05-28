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Spor

Gareth Southgate: Oyuncularımızın Pep Guardiola ile çalışması büyük bir şans

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, İngiltere futboluna dair ve Manchester City'nin başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2023 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Oyuncularımızın Pep Guardiola ile çalışması büyük bir şans
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İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, İngiltere futboluna dair açıklamalarda bulundu.

The Times'a konuşan Gareth Southgate, "Manchester City tarihi bir sezon yaşıyor. Neredeyse bütün kupaları kazanmak üzereler. Çok iyi bir takımlar ve iyi bir hocasıyla bunun karşılığını aldılar." dedi.

"PEP DÜNYANIN EN İYİSİ"

Milli takım kadrosunda bulunan oyuncuların Pep Guardiola ile çalışmasının şans olduğunu söyleyen Southgate, "Oyuncularımızın Pep Guardiola ile çalışması büyük bir şans ve harika bir olay. Bireysel, taktiksel ve her şeyden çok zihniyeti öğrendiler. Bence Pep dünyanın en iyi koçu. Onun yaptıklarına, takımı yönlendirmesine hayranım." ifadelerini kullandı.

JACK GREALISH'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Milli takımdaki oyuncusu Jack Grealish hakkında da konuşan İngiliz hoca, "Jack bu dönemde düzgün oynadı diyebilirim. Özellikle Real Madrid'e karşı toplu ve topsuz harikaydı. İki buçuk yıl önce bu seviyede değildi. Bence harika bir ilerleme kaydetti." dedi.

İngiltere Milli Takımı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 16 Haziran'da Malta deplasmanına konuk olurken, 19 Haziran'da da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.

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