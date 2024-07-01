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Spor

Gareth Southgate: Takım ruhu bizi bu noktaya getirdi

EURO 2024'te Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, maçın ardından konuştu.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Takım ruhu bizi bu noktaya getirdi
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İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Slovakya maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Başarılı teknik adam, "Oyuna giren oyuncuların hepsi iyi mücadele etti. Futbolcuların sahip olduğu bu ruh bizi çeyrek finale taşıdı. Genç bir takımız, oyuncular büyük bir sabırlı gösterdiler." dedi.

Genç teknik adam, "Orta sahada uzun zamandır sorun yaşıyoruz. Bugün bu sorunu çözmek biraz zaman aldı ancak zorladık ve sonunda istediğimiz sonucu aldık." şeklinde konuştu.

Daha iyi olmak istediklerini söyleyen Southgate, "Daha iyi olmak istiyoruz. Ne olursa olsun takım ruhu bizi bu noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

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