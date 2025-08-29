İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1692
  • EURO
    48,062
  • ALTIN
    4520.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Garnacho'nun yeni adresi Chelsea

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho'nun transferi konusunda Manchester United ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Garnacho'nun yeni adresi Chelsea
ABONE OL

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan Garnacho'nun yeni durağı belli oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere'de kalıyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de teklif sunduğu ancak olumlu geri dönüş alamadığı Garnacho, tercihini Chelsea'den yana kullandı.

İngiliz basınından gelen bilgilere göre; oyuncuyu ikna eden Chelsea, Manchester United ile de yaklaşık 40 milyon euro'da anlaşma sağladı.

Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.