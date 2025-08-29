Garnacho'nun yeni adresi Chelsea

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan Garnacho'nun yeni durağı belli oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere'de kalıyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de teklif sunduğu ancak olumlu geri dönüş alamadığı Garnacho, tercihini Chelsea'den yana kullandı.

İngiliz basınından gelen bilgilere göre; oyuncuyu ikna eden Chelsea, Manchester United ile de yaklaşık 40 milyon euro'da anlaşma sağladı.

Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.