Gary Medel ve Gökhan Gönül sakatlandı
Beşiktaş'ta ısınma esnasında sakatlanan Gary Medel, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartıldı. Medel'in yerine ilk 11'e dahil edilen Gökhan Gönül de maçın 40'ıncı dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta iki şok birden yaşandı.
Şilili futbolcu Gary Medel, karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.
Medel'in yerine giren Gökhan Gönül de dakikalar 40'ı gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
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