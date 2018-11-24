Gary Medel ve Gökhan Gönül sakatlandı Beşiktaş'ta ısınma esnasında sakatlanan Gary Medel, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartıldı. Medel'in yerine ilk 11'e dahil edilen Gökhan Gönül de maçın 40'ıncı dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.