Garry Rodrigues Al İttihad takımına imza atmak üzere

2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan ve oynadığı futbolla Galatasaray camiasının alkışını toplayan Garry Rodrigues için Suudi Arabistan Kulübü Al İttihad devreye girdi.

Geride bıraktığımız sezonda Bafetimbi Gomis ile mükemmel bir uyum yakalayarak 40 maçta 10 gol 10 asistlik bir istatistik ortaya koyan 28 yaşındaki orta saha için Al İttihad 8 milyon euro’yu masaya koyarken Galatasaray yönetiminin 12 milyon euro’dan kapıyı açtığı öğrenildi.

Bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre formundan biraz uzak kalsa da Fatih Terim’in en büyük silahlarından biri olan Garry Rodrügues’in kendisine gelen teklife kesin olarak soğuk bakmadığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun yıllık maaş anlamında cazip bir öneride Al İttihad’a imza atacağı bildirildi. Yunan ekibi PAOK’tan 3,5 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde transfer edilen Garry için 8 milyon euro’yu az bulan sarı kırmızılı yönetimin pazarlık halinde 10 milyon euro’ya evet diyeceği anlaşılırken Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın ‘Garry mevcut kadro içerisinde yıllık ücret olarak dengeleri bozmayan bir futbolcu. Kendisinin kalitesini biliyoruz, eğer 8’e giderse PAOK’a vereceğimiz payla birlikte 6,5 milyon civarında bir gelir elde etmiş olacağız ki, bu Garry için çok az. Rodrigues’i 10 milyon euro’da aşağıya bırakmamalıyız’ görüşünde birleştikleri öğrenildi.

Bu sezon 20 maçta görev alan Garry Rodrigues 4 gol 1 asist yaptı. Yeşil Burundili futbolcu Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro kazanıyor...



(Diriliş Postası)