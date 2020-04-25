Garry Rodrigues Fenerbahçe için kulübüne rest çekti

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 18:38

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler içinde en çok ses getirenlerden biri Garry Rodrigues olmuştu. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen deneyimli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra da takımda kalmak istiyor.

Arabistan basınından Albawabhnews.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, gelecek yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan kiralık kontratı sona erecek olan Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.