Garry Rodrigues yeniden Süper Lig'de! İşte yeni adresi...

MKE Ankaragücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Rodrigues geçtiğimiz Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

GARRY RODRIGUES'İN SÜPER LİG KARNESİ

Garry Rodrigues, Süper Lig'de son olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de 29 resmi maça çıktı, 1939 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistle skora etki etti.

Galatasaray formasıyla ise 78 resmi karşılaşmada forma giyen 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 5121 dakika süre alıp 16 gol, 16 asistle takımına katkıda bulundu.